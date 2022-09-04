Pastanelerin çok satan kurabiyesini kendiniz yapın! Çatal kurabiye tarifi hazır kadar lezzetli

Kokusuyla herkesi büyüleyecek ve severek yenecek olan çatal kurabiye tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakmak için geliyor. Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeyi tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin...

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Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak tuzlu ve güzel bir tarif arıyorsanız armutlu atom kurabiye tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli çatal kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve yapısıyla size mükemmel bir deneyim yaşatacak olan çatal kurabiyesini yerken harika hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o çatal kurabiye tarifi...

Çatal kurabiye için malzemeler:

- 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için)

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı yoğurt

- 2 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 150 gr margarin (eritilmiş)

- 1 tatlı kaşığı mahlep

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Üzeri için:

- Çörek otu

- Susam

Çatal kurabiye yapılışı:

- Çatal kurabiye yapımına başlarken, derin bir yoğurma kabı alın. Yoğurma kabınızın içerisine bütün malzemelerin alın.

- Bütün malzemeleri teker teker kabın içine koyduktan sonra, karışıma azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur olana kadar un eklemeye ve yoğurmaya devam edin.

- İyi bir şekilde yoğurduğunuz kurabiye hamurundan küçük küçük iki tane beze koparın ve kopardığınız bezeleri tezgahın üzerinde ayrı ayrı, elinizde ileri geri hareketler yaparak uzunlamasına şeritler haline getirin.

- Elde ettiğiniz iki tane şerit hamurun iki ucunu birbiriyle birleştirdikten sonra, üzerinde yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisinin içine düzgün bir şekilde dizin.

- Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi tekrar edin ve hepsini fırın tepsisinin içine dizin.

- Hamur bittikten sonra hazırlamış olduğunuz şekillerin üzerine yumurtanın sarısını fırça yardımıyla ya da elinizle sürün ve daha sonra isteğe bağlı çörek otu veya susam serpiştirin.

- Hazırlama aşamaları tamamlanan kurabiye hamurlarını, önceden ısıtılmış ve 200 dereceye ayarlanmış fırının içine koyun.

- Kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

- Üzerleri kızardıktan sonra fırından aldığınız kurabiyelerin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilir ve kapalı bir kabın içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun...