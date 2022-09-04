Birini atlatamazken bir haberi daha geldi! Merve Boluğur'un yeni şarkısı çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde bir konserde sahneye çıkan Merve boludur, söylediği şarkı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Boluğur yeni bir şarkı çıkaracağını hayranlarına duyurdu.

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Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve gösterdiği performans sonrası birçok kişiden olumsuz tepkiyi alan Merve Boluğur gelen tepkilere aldırmadan yeni bir şarkı çıkaracağını duyurdu. Gazetecilere verdiği röportajda oyunculuğu bırakacağını belirten Merve Boluğur, sesini ve sözlerini beğendiğini de dile getirdi.

İlk olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Merve Boluğur daha sonrasında müzik dünyasına giriş yapmıştı. Bunun beraberinde ilişki hayatıyla da oldukça fazla gündeme gelen Boluğur, DJ sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' cevabı vermişti. Son dönemlerin popüler ismi, yeni çıkaracağı şarkısının müjdesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yeni şarkı çıkaracak

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenleyen Merve Boluğur bir takipçisinin, "Kısa, uygun bir şarkı çıkarmalısın. Lütfen acilen." sorusuna, "İki tane daha seslendirdim. Gelir yakında." şeklinde yanıt verdi.

Merve Boluğur evleniyor!

Son dönemlerde hareketleri ve konuşmalarıyla gündemde yer Merve Boluğur, müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı. Bolu gelen bu teklife 'evet' yanıtını verdi.

Merve Boluğur kimdir?

Merve Boluğur 16 Eylül 1987, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boluğur Başak burcudur.

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde eğitim aldıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve okulu bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim alan Boluğur, 2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadı karakteri canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede ün kazandı.

2007 yılında TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karaktere can veren Boluğur, 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri oynayarak oyunculuğunu sürdürdü.

Merve Boluğur 2009 yılında Keremcem'in "Yutkunamıyorum" şarkısının klibinde rol aldı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte boy gösterdi. 2010–2011 yıllarında yayınlanan Küçük Sırlar isimli dizide Ayşegül karakterini canlandırdı.

2011–2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Mayıs 2012 yılı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olarak seçildi. 2013–2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan karakterini canlandırdı. 2014 yılında Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü olarak seçildi. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile birlikte düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurarak ilk ürünü olan Kırmızı ruju çıkardı.

Rol aldığı filmler:

2006: Keloğlan Karaprense Karşı (Birgül)

2007: Gomeda

2008: Hoşçakal Güzin (Bahar)