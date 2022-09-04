Süper Lig'de şampiyon olan takım ne kadar para kazanacak?

Futbol takımı taraftarları için her ne kadar önemli olan başarı olsa da, takımlar ve kulüpler için maddiyat bir adım daha öne çıkabiliyor. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanırken takımların şampiyon olmaları halinde ne kadar para kazanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

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5 Ağustus 2022 tarihinde başlayan Spor Toto Süper Lig, 28 Ağustos 2023 tarihinde ise son bulacak. Şu anda 5. haftanın oynandığı heyecan dolu ligde tamamlanan maçlar sonrası. Konyaspor ilk sırada bulunuyor. Konyasporu ise Fenerbahçe ve Başakşehir takip ederken, ligin son sırasında ise henüz puanla tanışmamış olan Atakaş Hatayspor yer alıyor.

Tüm takımlar yaptıkları transferlerle Süper Ligi en güzel şekilde bitirmek için varını yoğunu sahada sergiliyor. Her ne kadar başarı ve şampiyonluk ön planda olsa da, kulüpler için daha önemli olan bir konu var, o da maddi gelir...

Peki takımlar Süper Ligi şampiyon bitirdiklerinde ne kadar para kazanıyor?İşte Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü olan takımların elde edeceği gelirler.

Katılım payı

Süper Lig'e katılım hakkı olarak 33.4 milyon lira kazanacak olan takımlar, her galibiyet için 2.3 milyon lirayı kasasına koyacak.

Şampiyona dev prim

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan takım 33.2 milyon liralık primin sahibi olacak. Öte yandan daha önceden şampiyonluk yaşayan kulüpler, kazandıkları lig kupası başına 2.86 milyon lirayı hak etmiş olacak.

İkinci ve üçüncüler de pay alacak

Spor Toto Süper Ligi şampiyon bitiren takımların yanında ligi 2. ve 3. sırada bitiren takımlar da bir pay sahibi olacak. Lig ikincisi 26.5 milyon lira, lig üçüncüsü ise 19.9 milyon TL'lik bir gelire hak kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılana büyük ödül

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon Euro katılım payı almaya hak kazanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden takımlar aldıkları her galibiyette 2,8 milyon Euroyu kasasına koyacak. Bunun yanı sıra takımlar gruplarda aldığı her beraberlik için de 930 bin Euro kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut statüsüne göre 4 takım bulunan grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar son 16 turuna kalıyor. Turnuvada son 16 turuna kalmayı başaran takımlar 9.6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon, yarı finalistler 12,5 milyon ve finalistler de 15,5 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek.