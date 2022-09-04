Eşinizin kalbine giden yolu aramayın! Hemen bir cevizli brownie yapın mest olsun

Çikolatalı tatlıların havasını değiştirmek, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtmak ve şımartılmak istiyorsanız bu tarif tam da size göre... Hem göze hem de damağa bayram ettiren bol çikolatalı, cevizli brownie tarifini tarif defterinize yazacaksınız. Pratik yapılışıyla gözdeniz olacak, siz de eşinizin gözdesi olacaksınız...

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Akşama çayın yanında ağzınızı tatlandıracak çikolatalı ve güzel bir tarif arıyorsanız cevizli brownie tam size göre... Hızlı ve kolay yapılışıyla acele tatlı yapmanız gereken günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla kendine hayran bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane brownie tarifini her misafir geldiğinde kullanacağınıza hiç şüphemiz yok. Ağızda dağılan keki ve içindeki cevizleriyle sizi bambaşka diyarlara götürecek bu cevizli brownie tatlısını yerken adeta yüksek bir çikolata şelalesinin en tepesinde, bulutların üzerinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak o benzersiz cevizli brownie tatlısının tarifi...

Cevizli bol çikolatalı brownie için malzemeler:

- 3 adet yumurta

- 125 gram tereyağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı kakao

-1 su bardağı un

- 1 paket vanilya

- 2 paket bitter çikolata (160 gr)

- 1 paket sütlü çikolata (80 gr)

- 1 su bardağı toz şeker

- 1/2 (yarım) su bardağı kırılmış ceviz (1 su bardağı: 200 ml)

Cevizli brownie yapılışı:

- Cevizli brownie yapmaya ilk önce tereyağını bir sos tenceresine alarak kısık ateşte eritmekle başlayın. Yağ tamamen eridikten sonra ocaktan alın.

- Daha sonra çikolataları doğrayın ve erimiş olan tereyağının içine ilave edin. (Dilerseniz tamamını bitter çikolata ile yapabilirsiniz, daha lezzetli oluyor)

- Diğer tarafta, geniş bir kase alarak tüm yumurtaları şekerle iyi bir şekilde, şekerler eriyene kadar çırpın. (Köpürene kadar çırparsanız lezzet artar.)

- Köpürene kadar çırptığınız yumurta ve şeker karışımının üzerine 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao (tepeleme olmasın), 1 paket vanilya ve tuzu da ilave edin ve sonrasında güzelce karıştırın.

- Kekinizin, piştiğinde daha akışkan olmasını istiyorsanız un miktarını 1-2 parmak kadar azaltabilirsiniz.

- Tereyağında eritmiş olduğunuz bitter çikolataları da bu karışımın içine ilave edin ve kasedeki her şeyi bir spatula ile son bir kez karıştırın.

- Sonrasında, küçük kare borcam alın ve bu borcamı bir yağlı kağıt ile kaplayın. Yağlı kağıt serdiğiniz borcamın içine, hazırladığınız kek harcını her yere eşit gelecek şekilde dökün ve yayın.

- Üzerine kırılmış cevizleri serpiştirin. Dilerseniz cevizleri hamuruna da ekleyebilirsiniz.

- 170 derece önceden ısıtılmış fırında fanlı ayarda 35-40 dk pişirin.

- İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Üzeri kabuklu, içi ise nemli ve hazırlarından çok daha güzel bir dokuda olacaktır.

Afiyet olsun...