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MSB açıkladı: Yunanistan 2022 yılı içerisinde 123 kez ihlal ve taciz gerçekleştirdi

MSB açıkladı: Yunanistan 2022 yılı içerisinde 123 kez ihlal ve taciz gerçekleştirdi

TÜRKİYE-Yunanistan gerilimi tırmanırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yunanistan, bu sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi. Açıklamada, "NATO müttefikimiz Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bul saldırgan eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yunanistan bu sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu. MSB kaynakları, "15 Ağustos'tan beri görev uçuşundaki Türk jetleri 14 ayrı hususta 3 bin 372 saniye radar kilidi ile taciz edildi." ifadelerini kullandı. Açıklamada, "NATO müttefikimiz Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bul saldırgan eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Radar kayıtları NATO'ya gönderilecek

Diğer yandan, 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada MSB'nin Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti.

Türk f-16'larına Yunan tacizi

MSB, 28 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

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