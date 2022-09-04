Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil takla attı

TUZLA'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu otomobillerin çekilmesiyle normale döndü.

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Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla-İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali Kemal G. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat P. yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Kemal G'nin kullandığı otomobilinde bulunan ve hafif yaralanan Dilek Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.