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Orta vadeli program yayımlandı! Enflasyon ve işsizlik hedefi dikkat çekti işte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

Orta vadeli program yayımlandı! Enflasyon ve işsizlik hedefi dikkat çekti işte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.  2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi.

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Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi. 

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.  NTV'deki habere göre Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi. 

İşsizlikte 2024'te tek hane hedefi 

İşsizlik için hedef 2022'de yüzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi.

Kişi başı gelir 2023'te 10 bin doları aşacak

Kişi başına gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi. 

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