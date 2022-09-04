Meteoroloji uzmanı 'Erteleyin' diyerek duyurdu! Tarihleri tek tek açıkladı hazırlıklar başladı
Uzun süredir etkili olan bunaltan sıcaklara ve neme veda...Meteoroloji ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarıların ardından uzman isim Kerem Ökten'den de önemli açıklamalar geldi. Yaz bir kez daha kendini hissettirecek ardından soğuklar etkili olacak. Peki tarih belli mi? İşte 'serinleme yolculuğu başladı' diyen uzman ismin açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı ve pek çok şehir için yeni hafta itibari ile sağanak yağış uyarısı geçti. Hafta sonu itibari ile serin hava kendini hissettirdi ama yaz bitti sanmayın! Uzman isim Kerem Ökten tarihi duyurdu ve 'yaz kendini hissettirecek' dedi. İşte Ökten'im sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:
-Hava kuzey kesimlerde şu andan itibaren serinleme yolculuğuna başladı. Her gün bir öncekinden daha serin olacak. 6 Eylül ve gecesi en serin dönem. 8 Eylül'den itibaren tekrar Yaz'a döneceğiz; fakat 13 Eylül itibariyle tekrar havalar serinleyecek. Sonbahar hazırlıkları başlasın...
- Salı ve Çarşamba serinleme daha fazla hissedilecek. Akşamları üşüyeceğiz. Özellikle kuzey kesimlerde.
-Doğu Karadeniz'de yağışlar başlıyor. Yağışlar kuvvetli. Öte yandan en kuvvetli yağış Ardeşen ile Hopa arasında bekleniyor ve beklenen miktar 170 mm. 170 mm bu kısım için sıkıntı yaratabilir.