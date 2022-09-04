Meteoroloji uzmanı 'Erteleyin' diyerek duyurdu! Tarihleri tek tek açıkladı hazırlıklar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı ve pek çok şehir için yeni hafta itibari ile sağanak yağış uyarısı geçti. Hafta sonu itibari ile serin hava kendini hissettirdi ama yaz bitti sanmayın! Uzman isim Kerem Ökten tarihi duyurdu ve 'yaz kendini hissettirecek' dedi. İşte Ökten'im sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar: