BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşanma aşamasındaki kadına dehşeti yaşattılar! Bunu ona yapan...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boşanma aşamasındaki kadına dehşeti yaşattılar! Bunu ona yapan...

ÜMRANİYE'den son gelen haber korkunç! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderi tarafından demir sopayla darbedilen kadın yaralandı. Ameliyata alınan talihsiz kadının...

Abone ol

Bir kültür merkezinin önünde Fındık A'yı ayrı yaşadığı eşi Ferit A. ve Yusuf A. darbetti. Demir sopayla saldıran iki kardeş, kadını kolunu kırarak yaraladı.

Olaydan önce Fındık A'nın selam verdiği iddia edilen Özal Ş. de zanlılar tarafından darbedildi. Saldırının ardından Ferit A. ve Yusuf A. kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Fındık A'nın platin takılan kolunda kalıcı sakatlık oluştu.

Polis tarafından gözaltına alınan Ferit A. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla, Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü için flaş karar
Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü için flaş karar
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil takla attı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil takla attı
Cinsel içerikli film izleme bağımlısı genç kızdan itiraflar! Sakın yapmayın hayatımı mahvetti
Cinsel içerikli film izleme bağımlısı genç kızdan itiraflar! Sakın yapmayın hayatımı mahvetti
Eşinizin kalbine giden yolu aramayın! Hemen bir cevizli brownie yapın mest olsun
Eşinizin kalbine giden yolu aramayın! Hemen bir cevizli brownie yapın mest olsun
Hava çok fena bozdu! Denize girmek yasaklandı
Hava çok fena bozdu! Denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
Süper Lig'de şampiyon olan takım ne kadar para kazanacak?
Süper Lig'de şampiyon olan takım ne kadar para kazanacak?
Birini atlatamazken bir haberi daha geldi! Merve Boluğur'un yeni şarkısı çıkıyor
Birini atlatamazken bir haberi daha geldi! Merve Boluğur'un yeni şarkısı çıkıyor
Pastanelerin çok satan kurabiyesini kendiniz yapın! Çatal kurabiye tarifi hazır kadar lezzetli
Pastanelerin çok satan kurabiyesini kendiniz yapın! Çatal kurabiye tarifi hazır kadar lezzetli
Eski ihracatçılar birliği başkanına cinsel taciz davası
Eski ihracatçılar birliği başkanına cinsel taciz davası