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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den babasını kızdıracak pozlar! "Göründü görünecek"

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den babasını kızdıracak pozlar! "Göründü görünecek"

Sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettirmeyi sürdürüyor.

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Babası Mahmut Tuncer'in izinden giderek müzik kariyerinde ilerlemeyi seçen ve oyunculuk eğitimi de alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, son dönemlerde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Verdiği kiloların ardından değişen imajıyla çok konuşulan Tuncer, sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Mahmut Tuncer'in kızından göğüs dekolteli paylaşım!

Verdiği kilolarla bambaşka bir imaja bürünen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in Instagram'da 58 binden fazla takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz gün havuz kenarında bir teknede verdiği pozla gündeme gelen Gizem Tuncer'in, sosyal medyadaki yaptığı dekolteli paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

İşte Gizem Tuncer'in o paylaşımı

Mahmut Tuncer kimdir?

Mahmut Tuncer, 5 Mayıs 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Türkmen besteci, oyuncu ve sunucudur.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer, Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Tuncer, Karakeçili Aşireti'dendir. Çocukluğundan itibaren futbola ilgi duymuş ve Urfaspor'da profesyonel futbolcu olarak forma giymemiştir.

Çocukluk ve gençlik yıllarını futbolcu olarak sürdüren Mahmut Tuncer'in o dönemlerde ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi oldukça fazla beğeniliyordu.

Mahmut Tuncer hayatı

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan organizasyonda İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını tavsiye etti ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menejerlik görevini üstlenen Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Mahmut Tuncer'i Ankara'ya götürmeye ikna etti.

Günlük 2.500 TL bir ücretle bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin tüm detaylarını öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci olan Mahmut Tuncer, 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Aradan geçen süreçte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunuculuğu yapmıştır.

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