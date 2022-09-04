BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  MEDYA

Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'

Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Kur'an-ı Kerim okunması gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Daha önce de Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız oan Can Ataklı, "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık olur mu lan böyle bir şey!" dedi.

Abone ol

Can Ataklı'nın din ve dindarlara olan alerjisi bir kez daha depreşti. Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Kur'an okunmasından rahatsız olan Can Ataklı, kendi Youtube kanalında dine ve dini değerlere olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

TSK'yı cihad ordusuna çevirdiniz!

Can Ataklı, 30 Ağustos kutlamaları sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesine ve komutanların da ellerini havaya kaldırıp duaya 'amin' demesine katlanamadı ve "olur mu lan böyle şey" diyerek ağzını köpürte köpürte "Bunu yapamazsınız, Bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz" diye isyan etti. 

Olur mu lan böyle bir şey!

Can Ataklı skandal Youtube yayınında aynan şuyla konuştu: "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz. Bir devlet düzeni içindeyseniz bunu yapamazsınız. Siz bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz. Olur mu lan böyle bir şey!"

Dua eden teğmen de rahatsız etmişti

Can Ataklı'nın TSK içinde dindarların yer almasından, komutanların Kuran okunmasını dinleyip, dua etmesinden rahatsız olduğu ilk olay bu değildi.  Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız olan yazar Can Ataklı, "Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak" diyerek o teğmenin TSK'dan atılması gerektiğini savunmuştu. 

Başörtülü öğretmen facia!

AK Parti iktidarından kurtulmak için büyük orman yangıları çıkması, büyük afetler yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı, başörtülülerin öğretmenlik yapmasına izin verilmesini de "İmaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz”

ÖNCEKİ HABERLER
Fazıl Say konseri iptal edilen Aleyna Tilki'ye böyle destek çıktı! "Değişim şart"
Fazıl Say konseri iptal edilen Aleyna Tilki'ye böyle destek çıktı! "Değişim şart"
Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı
Boşanma aşamasındaki kadına dehşeti yaşattılar! Bunu ona yapan...
Boşanma aşamasındaki kadına dehşeti yaşattılar! Bunu ona yapan...
Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü için flaş karar
Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü için flaş karar
Orta vadeli program yayımlandı! Enflasyon ve işsizlik hedefi dikkat çekti işte ekonominin 3 yıllık yol haritası...
Orta vadeli program yayımlandı! Enflasyon ve işsizlik hedefi dikkat çekti işte ekonominin 3 yıllık yol haritası...
Cinsel içerikli film izleme bağımlısı genç kızdan itiraflar! Sakın yapmayın hayatımı mahvetti
Cinsel içerikli film izleme bağımlısı genç kızdan itiraflar! Sakın yapmayın hayatımı mahvetti
Eşinizin kalbine giden yolu aramayın! Hemen bir cevizli brownie yapın mest olsun
Eşinizin kalbine giden yolu aramayın! Hemen bir cevizli brownie yapın mest olsun
MSB açıkladı: Yunanistan 2022 yılı içerisinde 123 kez ihlal ve taciz gerçekleştirdi
MSB açıkladı: Yunanistan 2022 yılı içerisinde 123 kez ihlal ve taciz gerçekleştirdi
Hava çok fena bozdu! Denize girmek yasaklandı
Hava çok fena bozdu! Denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı