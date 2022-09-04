Fazıl Say konseri iptal edilen Aleyna Tilki'ye böyle destek çıktı! "Değişim şart"

Son günlerde sıklıkla duyduğumuz konser iptal haberlerine bir yenisi daha eklendi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Çorum'a bağlı Osmancık ilçesinde yapacağı konseri iptal edildi. Aleyna Tilki'ye. Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından destek tweeti attı.

Abone ol

Şarkıcı Aleyna Tilki, Çorum'a bağlı Osmancık ilçesinde düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konserini hedef göstererek iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

'Ülkemizde konser yapmak o kadar zor ki...'

Medyada yer alan haberlerin ardından şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak, konserlerinin iptal olması için yaratılan baskıya çok üzüldüğünü dile getirdi.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da okadar zor ki… Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var.

Fazıl Say'dan destek geldi

Aleyna Tilki'nin Çorum'a bağlı Osmancık ilçesinde yapacağı konserin iptal edilmesi üzerine dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'ye destek verdi. Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı:

Aleyna Tilki de iptal edilmiş. Kabak tadı verdi bu yasaklar. Ne istiyorlar sahnedekilerden? Değişim şart. Dostlar. ŞART!!

İşte Fazıl Say'ın yaptığı açıklama:

Aleyna Tilki de iptal edilmiş. Kabak tadı verdi bu yasaklar. Ne istiyorlar sahnedekilerden?

Değişim şart.

Dostlar.

ŞART!! https://t.co/xnxJiGLCfe — Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 3, 2022

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinden Konya'da dünyaya geldi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Hayatı ve kariyeri

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonda boy gösteren Aleyna Tilki, Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Ortaya çıkan bu şarkının YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 30milyondan fazla tık aldı. Bu sayede en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakalayan şarkı, MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve bu şarkı da Türkiye’de aynı listede zirveye yerleşti.