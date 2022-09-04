Çağlar Söyüncü'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ile temasa geçtiği, milli futbolcunun bu teklifi reddetiği belirtildi.

Abone ol

Galatasaray'da savunma hattına bir takviye yapmak isteyen kurmaylar gündemine Çağlar Söyüncü'yü dahil etti. 26 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar kısa süre içerisinde harekete geçti. Galatasaray'da Erden Timur, Çağlar Söyüncü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Premier Lig'de henüz süre almadı

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de yedek kulübesine hapsoldu. Forma savaşında takım arkadaşlarının gerisinde kalan 26 yaşındaki oyuncu Lig Kupası'nda 1 maçta oynadı. Bu müsabakada 90 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de henüz süre almadı. Çağlar Söyüncü'yle ilgili gelen eleştirilere Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers cevap verdi.

Çağlar Söyüncü Avrupa istiyor

Galatasaray kurmayları bu gelişmeler sonrasında hemen bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek adına görüşmelerde başladı. Çağlar Söyüncü'nün bu süreçte Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Erden Timur ve Galatasaray'a kendisine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür eden Çağlar Söyüncü'nün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.

Leicester'den dev bonservis

Menemen Belediyespor altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor ve Yeşiltepe formaları giydi. 2014-2015 sezonunda Altınordu'nun yolunu tuttan tecrübeli futbolcu 2016-2017 sezonu başında 7 milyon 930 bin euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu. Leicester City, 2018-2019 sezonu başında Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 21 milyon 100 bin euro ödedi.

Sözleşmesi sona eriyor

Avrupa'nın majör liglerindeki takımların durumunu yakından takip ettiği Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 48 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi.