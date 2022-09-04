Bodrum’da korku dolu anlar: Alevlerin arasında kaldı, ikinci kattan atladı!

Yaşınızı yüzünü değil elleriniz ele veriyor! Bu yöntemle elinizde ne leke kalacak ne kırışık

Paraya asla önem vermeyen burçlar hangisidir? Bu burçlar para harcarken hiç düşünmüyorlar

Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'