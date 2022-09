Masterchef'in eski yarışmacısı Tunahan'dan acı haber! "İyi ki vardın diğer yarım"

Geçen sezon yayınlanan Masterchef yarışmasının sempatik yarışmacısı Tunahan Tunahan Ak'ın yakın dostu Beytullah Can Arslan Şile'de boğularak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün Şile'de denize girerek boğulan 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Cesedine ulaşılan kişilerin birisinin geçen sezon Masterchef yarışmasında yarışan ve birçok kişinin sempatisini kazanan Tunahan Tunahan Ak'ın yakın arkadaşı Beytullah Can Arslan olduğu ortaya çıktı. Ölüm haberi ile sarsılan Tunahan Ak, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Deniz Baran Çiçek'in cesedine ulaşıldı

Şile, İmrenli Plajı’nda dün saat 07.30 sıralarında 24 yaşındaki Beytullah Can Arslan ile 22 yaşındaki Deniz Baran Çiçek serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 2 arkadaş bir anda gözlerden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, suda bir süre arama çalışmaları yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, denizde kaybolan Beytullah Can Arslan’ın bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Beytullah Can Arslan, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı Ancak Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bir diğer kayıp olan Deniz Baran Çiçek'in de bugün cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Masterchef Tunahan Tunahan Ak arkadaşının ölümüyle sarsıldı

Şile'de cesedi bulunan Beytullah Can Arslan arkadaşı olduğunu duyuran eski Masterchef yarışmacısı Tunahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere kullandı.

İyi ki vardın diğer yarım. Mekanın cennet olsun" notuyla üzüntüsünü paylaştı.

Masterchef Tunahan Ak kimdir?

Masterchef 2021'in en genç yarışmacılardan biri olarak göze çarpan Tunahan Ak, 19 yaşındadır. MasterChef yarışmasına İstanbul'dan katılan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene boyunca yapıldı kalarak aşçılık lisesinden mezun olmuştur. Tunahan son olarak 1.5 yıldır Kadıköy'de yer alan çikolata imalathanesinde çalışıyor. Esprili tavırları, sevecen konuşması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tunahan, kısa sürede fenomen hale gelerek herkesin sempatisini kazanmıştı. Yarışmaya neden katıldığı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Tunahan, hayatında değişiklik yaşamak istediği için MasterChef yarışmasına katıldığını söylemişti.

Geçen sezon Masterchef'te yarışan Tunahan yarışmadan elendikten sonra şu ifadeleri kullanmıştı: