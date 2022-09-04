Haftalardır süren yarış yarın son buluyor: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor!

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti içindeki liderlik yarışında oy verme süreci dün tamamlandı. Partinin 200 bin delegesinin tercihte bulunabildiği sürecin ardından kazanan isim, parti başkanlığının yanı sıra başbakanlık koltuğuna da oturacak. Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth, ülkenin yeni liderini ilk kez İskoçya'da kabul edecek.

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Haftalardır süren yarış, 47 yaşındaki Dışişleri Bakanı Liz Truss ile 42 yaşındaki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçti.

Başlangıçta liderlik için Sunak’ın adı öne çıksa da Boris Johnson cephesinin eski Maliye Bakanı karşısında tavır almasıyla denge Liz Truss lehine değişmiş durumda.

Seçilmesi durumunda ise Sunak, İngiltere’nin Hint kökenli ilk başbakanı olacak.

Kraliçe ile görüşecek

Parti delegelerinin ağustos ayı başından beri internet veya posta yoluyla oy kullandığı seçimin sonuçları yarın açıklanacak. Bundan bir gün sonra Başbakan Boris Johnson’ın istifasını Kraliçe 2’nci Elizabeth’e sunması bekleniyor.



Ardından ülkenin yeni lideri, başbakanlık konutu olarak kullanılan Downing Sokağı 10 Numara’daki daireye taşınacak.

Yeni Başbakanı ilk kez İskoçya'da kabul edecek

6 Eylül tarihinde İngiltere başbakanlık tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıktığı tarihten bu yana ilk kez ülkenin yeni başbakanını Buckingham Sarayı yerine İskoçya'da ağırlayacağı açıklandı. 96 yaşındaki Kraliçe, Başbakan Boris Johnson'ın istifasını ve ülkenin yeni başbakanını, genelde yaz tatilini geçirdiği İskoçya'daki Balmoral Malikânesi’nde kabul edecek.

