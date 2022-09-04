Muğla beşik gibi sallandı: 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi!

Muğla’nın Ula ilçesinde 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi. Saat 18.14’de yaşanan ilk depremin büyüklüğü 2.6 olarak ölçülürken, son depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak ölçüldü.

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Muğla ili Ula ilçesinde son üç saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.

Ula Çiçekli Mahallesi'nde saat 18.14’de yaşanan ilk depremin ardından Ula Armutçuk Mahallesi'nde saat 18.17’de 6 kilometre derinlikte 2.0, Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36’da 5 kilometre derinlikte 2.3, saat 19.14’de Ula Kıyra Mahallesi'nde 10.1 kilometre derinlikte 1,6, saat 20.00’da 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3,1 ve son olarak saat 20.47’de ise 3,4 kilometre derinlikte 3,9 büyüklüğüne deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklama: Olumuz bir durum yok!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 3,4 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ve paniğe neden depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.