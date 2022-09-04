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Bakan Soylu açıkladı: Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı!

Bakan Soylu açıkladı: Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDPKK’nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod Hüsamettin Tanrıkulu’nun yakıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen, Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı” denildi.

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