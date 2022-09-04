Furkan Korkmaz diskalifiye oldu: 12 dev adam uzatmalarda yıkıldı

12 Dev Adam, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında ev sahibi Gürcistan'a 83-88 mağlup oldu. Maçın bitimine 4.26 dakika kala saha kartıştı. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Sanadze arasındaki tartışma sonrası iki oyuncu da diskalifiye edildi.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Tiflis Arena'da oynanan ve iki kez uzatmaya giden maçta gülen taraf 83-88'lik skorla Gürcistan oldu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden Gürcistan maçın ilk sayılarına bulsa da, daha sonra devreye A Milli Basketbol Takımı girdi.

Cedi Osman'ın üçlüğüyle ilk sayısını bulan Milli Takım, ilk çeyreğin bitimine 4.09 dakika kala Shane Larkin'in üçlüğüyle maçta ilk kez öne geçti. Öne geçtikten sonra rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Milli Takım, ilk çeyreği de 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte A Milli Takım üst üste iki kez potayı bulmasına karşın çeyreğin ilerleyen bölümlerinde beklenmedik hatalarla rakibi oyuna ortak etti. Gürcistan, çeyreğin sonlarında bulduğu üst üste sayılarla önce skoru eşitledi daha sonra öne geçti. Gürcistan ilk yarıyı ise 36-33 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip üstünlüğü bırakmazken; son çeyreğe de 53-49 önde girdi.

Furkan Korkmaz ve Sanadçe diskalifiye edildi

Son çeyreğe Shermadini'nin sayısıyla başlayan Gürcistan farkı 6 sayıya çıkardı. Furkan Korkmaz, bitime 7.37 dakika kala 2 sayılık atışla skoru 55-55'e getirdi. Maçın bitimine 4.26 dakika kala Furkan Korkmaz ile Sanadze arasındaki tartışma sonrası iki oyuncu da diskalifiye edildi.

Bitime 3.23 dakika kala Shane Larkin, üç serbest atışı sayıya çevirdi ve A Milli Basketbol Takımı'mızı 63-62 öne geçirdi. Mamukelashvili, pota altından bulduğu sayıyla Gürcistan'ı tekrar öne geçirse de (64-63) önce Melih Mahmutoğlu, ardından Cedi Osman'ın serbest atış sayılarıyla 12 Dev Adam skoru 66-64 yaptı.

Normal sürenin bitimine 2 dakika kala Zanadze üçlük atıştan yararlanamadı. Dönen topta Alperen Şengün potayı bulamadı. Bitime 1.11 dakika kala Mamukelashvili'nin basketiyle Gürcistan skoru 66-66 yaptı.

11.3 saniye kala Alperen Şengün, Shane Larkin'in asistimi smaçla bitirdi ve A Milli Takım 68-66 öne geçti. Gürcistan, son hücumda Mamukelashvili'yle sayıyı buldu ve maç uzatmaya gitti: 68-68.

Birinci uzatma

A Milli Takım, uzatmaya Sertaç Şanlı'nın üçlüğüyle başladı: 71-68. Cedi Osman bitime 3.19 dakika kala pota altından bulduğu sayıyla farkı dörde çıkardı. 71-69.

Maçın son anları heyecan zirve yaptı. McFadden üst üste iki üçlükle Gürcistan'ı oyunda tuttu. Gürcistan son 48.4 saniyeye 75-74 önde gitti. Alperen Şengün ise dört serbest atışın üçünü kaçırdı ve son 46 saniyede skor 75-75 oldu.

Son saniyelerde iki takım da skor yapamazken; maç ikinci kez uzatmaya gitti.

İkinci uzatma

Son çeyreğe Gürcistan basketle başladı. Alperen Şengün karşılık verse de önce Mamukelashvili ardından Andronikashvili'nin sayıları geldi: 77-91.

Son 2.20 dakika kala Alperen Şengün'ün smacıyla skor 81-81 oldu.

1.14 dakika kala Mamukelashvili'nin üçlüğüyle Gürcistan 84-81 öne geçti.

A Milli Takım'da Cedi Osman ve Shane Larkin üçlük denemelerinden sonuç alamadı. Ergin Ataman, Cedi Osman'a çıkan sportmenlik dışı faul sonrasında yaptığı itiraz sebebiyle oyundan diskalifiye edildi. Gürcistan karşılaşmadan 88-83 galip ayrıldı.

TÜRKİYE 83-88 GÜRCİSTAN

1. PERİYOT: 25-19

2. PERİYOT: 33-36

3. PERİYOT: 49-53

4. PERİYOT: 68-68

İLK UZATMA: 75-75

SALON: Tiflis Arena

SAAT: 20.00

YAYIN: NTV