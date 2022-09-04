Beşiktaş geriye düştüğü maçta 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 73. dakikada penaltıdan N'Koudou kaydetti. Siyah-beyazlıların formda ismi Weghorst, Dele Alli'nin golünde asist yapan isim oldu. Ankaragücü'nün golleri ise 26 ve 47. dakikalarda Beridze'den geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken Ankaragücü, 1 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.
Ankaragücü 10 kişi kaldı
Mücadelenin 82. dakikasında sarı kart gören Marlon, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını maçın geri kalan bölümünde yalnız bıraktı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci’nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1
35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts’u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Maçtan dakikalar
47. dakikada Tolga Ciğerci’nin ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Beridze’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
74. dakikada VAR uyarısıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen N'Koudou topu sol alt köşeye gönderdi. 2-3
90+3. dakikada Tolga Ciğerci’nin sağ köşeden kullandığı köşe atışında kale önünde Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.