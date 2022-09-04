Beşiktaş geriye düştüğü maçta 3 puanı 3 golle aldı!

Yerli ve milli CANiK M2F ilk kez görücüye çıktı: Dakikada 950 mermi...

Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti

Erbakan: Bu 6 benzemez bugüne kadar 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış?