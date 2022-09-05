Başkent'te skandal! Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı!

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Ankaragücü, Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Heyecan dolu maçın ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Müsabakanın ardından ortalık karıştı.

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Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik müsabakanın ardından yaşanan olaylar maçın önüne geçti. Son düdük sonrası sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaşlı futbolcuların sevindiği sırada Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı. Karşılaşmanın ardından ortalık karıştı.

Yabancı madde atıldı

Beşiktaş'ın attığı ilk gol sonrası Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler attı. Siyah-beyazlı oyuncuların sevindiği bu anlarda sahaya gelen yabancı maddeler sonrası futbolcular Mete Kalkavan'a işaret etti.

Penaltı kararı sonrası küfür

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı sonrası Ankaragücü taraftarları hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Başkent ekibinin taraftarları siyah-beyazlı takımın yedek kulübesine yabancı maddeler attı. Öte yandan Ankaragücü taraftarları penaltı kararının ardından Mete Kalkavan için küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme

Karşılaşmanın son düdüğü sonrası Beşiktaşlı futbolcular santra noktasında sevinç yaşarken skandal görüntüler ortaya çıktı. Kale arkası tribününden sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada sevinen Cenk Tosun ve Salih Uçan'a arkadan uçan tekme attı. Bu tekme sonrası taraftar yere düştü.

Kırmızı kart çıktı

Beşiktaş'ta Josef de Souza müsabakanın ardından sahaya atlayan taraftara karşı hamlede bulunduğu için Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Wout Weghorst bu karar için, "Maç sonunda ben sadece takım arkadaşlarımı korudum. Elbette koruyacağım. Sakat takım arkadaşlarımdı, onlara kalkan olmak zorundaydım. Josef maçtan sonra kırmızı gördü. Umarım ceza almaz çünkü o da arkadaşlarını koruyordu" dedi.

Salih Uçan'dan tepki: "İnanılır gibi değil"

Salih Uçan, Josef de Souza'ya çıkan kırmızı karta tepki gösterdi. Tecrübeli orta saha açıklamasında, "Josef'e maçtan sonra kırmızı gösteriliyor. İnanılır gibi değil. Takım arkadaşını korumak için saldıran kişiyi itekliyor. Ne yapacaktı Josef, al takım arkadaşım buyrun dövün mü diyecekti" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun: "Bize vuracak, ben de izleyeceğim?"

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok" dedi.

Faruk Koca'dan küfür iddiası

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca müsabaka sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Faruk Koca maç içerisinde Oğuzhan Akgün'ün küfrettiğini dile getirdi. Ankaragücü Başkanı açıklamasında, "Olayların bu hale gelmesinin sebebi, Oğuzhan denen genç oyuncunun, hocamıza, taraftarımıza ve yedek kulübesine ettiği küfür ve hakarettir. Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Taraftarın bu hareketini tabii ki kınarız. Yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor" dedi.

İşte Beşiktaşlı futbolculara saldırı anı;

(Fotoğraflar: beIN Sports)