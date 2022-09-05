Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile 61. dakikada Cemali Sertel kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltirken Antalyaspor, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Luiz Adriano vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı. Topu yine önünde bulan Adriano bir kez daha kaleyi denese de meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Soner Aydoğdu’nun orta sahadan içeriye yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

45+2. dakikada Celina'nın pası ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Ben Ouanes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içine ortasında topa Bahoken vurdu. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kaleci Boffin'in müdahalesini penaltı olarak karar verdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası dışından Fredy'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

61. dakikada Cemali Sertel'in kaptırdığı topta Hajradinovic'in pasında Eyserric, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Topa müdahale etmek isteyen Cemali Sertel, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2

76. dakikada Ghacha, ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı kale önüne kadar getirdi. Ghacha'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

90+6. dakikada Boffin ile karşı karşıya kalan Bohoken'in vuruşunda Boffin meşin yuvarlağı elleriyle kornere gönderdi.