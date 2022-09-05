Bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçakladılar 10 kişi öldü

KANADA'nın Saskatchewan eyaletinde, 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kardeş oldukları düşünülen iki şüpheli henüz bulunamadı.

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Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.