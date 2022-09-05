BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,05
ALTIN 1.002,90
HABER /  DÜNYA

Bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçakladılar 10 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçakladılar 10 kişi öldü

 KANADA'nın Saskatchewan eyaletinde, 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kardeş oldukları düşünülen iki şüpheli henüz bulunamadı.

Abone ol

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından  yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de akılalmaz olay: Kendini ve evini yakmak istedi, içeriden güçlükle çıkarıldı!
Kocaeli'de akılalmaz olay: Kendini ve evini yakmak istedi, içeriden güçlükle çıkarıldı!
Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Önce kaçtı sonra teslim oldu!
Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Önce kaçtı sonra teslim oldu!
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Nükleer bir gücü parçalamaya çalışmak ölümlü bir satranç oyunu"
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: "Nükleer bir gücü parçalamaya çalışmak ölümlü bir satranç oyunu"
Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı
Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor'a iki attı, üç aldı
Furkan Korkmaz'a polis saldırdı! Ömer Onan'dan sert tepki: "Bu turnuvadan çekilir gideriz"
Furkan Korkmaz'a polis saldırdı! Ömer Onan'dan sert tepki: "Bu turnuvadan çekilir gideriz"
Beşiktaş geriye düştüğü maçta 3 puanı 3 golle aldı!
Beşiktaş geriye düştüğü maçta 3 puanı 3 golle aldı!
Bakan Soylu açıkladı: Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı!
Bakan Soylu açıkladı: Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı!
Furkan Korkmaz diskalifiye oldu: 12 dev adam uzatmalarda yıkıldı
Furkan Korkmaz diskalifiye oldu: 12 dev adam uzatmalarda yıkıldı
İspanya'dan kalkan özel jet Letonya'da düştü
İspanya'dan kalkan özel jet Letonya'da düştü
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'ün düzenleneceği şehri açıkladı
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'ün düzenleneceği şehri açıkladı