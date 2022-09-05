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MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopter, teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

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