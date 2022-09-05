Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar! Hazır olun çok fena geliyor İstanbul, Samsun, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında hem yağışlar hem de sıcaklar dikkat çekiyor. Özellikle bugün pek çok şehirde kuvvetli sağanaklar görülecek. AFAD'dan da kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de salı ve çarşamba günü serinlemenin daha fazla hissedileceğini açıkladı. Sonra bunaltan sıcaklar yine gelecek.