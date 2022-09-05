Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar! Hazır olun çok fena geliyor İstanbul, Samsun, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi.Bugün birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'da şiddetli yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritasında hem yağışlar hem de sıcaklar dikkat çekiyor. Özellikle bugün pek çok şehirde kuvvetli sağanaklar görülecek. AFAD'dan da kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de salı ve çarşamba günü serinlemenin daha fazla hissedileceğini açıkladı. Sonra bunaltan sıcaklar yine gelecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklama: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor: Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.