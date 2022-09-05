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İzmir'de evlat vahşeti! Çıkan tartışma korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de evlat vahşeti! Çıkan tartışma korkunç bitti

 İzmir'den son gelen haber kan dondurdu. Buca ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi.

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Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.V, babasını çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi.

Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, A.V'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

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