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Erdoğan'dan 'yakın çevre' ültimatomu! Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'nun istifasını istedi

Erdoğan'dan 'yakın çevre' ültimatomu! Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'nun istifasını istedi

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son MYK toplantısında “Bizimle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu düşünülebilecek herkesin, muhalefete malzeme verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durması şarttır” dediğini belirtti. Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'nun istifalarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi.

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AK Parti'nin son MYK toplantısında konuşulanlardan kulislere yansıyanları Milliyet yazarı Didem Özel Tümer köşesine taşıdı. Tümer'in aktardığına göre geçen perşembe günü yapılan AK Parti MYK Toplantısında "son dönemin güncel tartışma konuları, sosyal medyada fitili tutuşturulan iddialar ve bunlara bağlı iki cumhurbaşkanı danışmanının istifası da" gündeme geldi.

Tümer, toplatıyla ilgili kulisleri şöyle aktardı:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan kurul üyelerine, Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'nun istifalarını kendisinin istediğini belirterek, 'Bizimle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu düşünülebilecek herkesin, muhalefete malzeme verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durması şarttır' demiş.

- Milletvekili listelerinin son derece önemli ve seçim sonucunda belirleyici olacağı sıklıkla konuşulurken, Erdoğan’ın bu vurgusunun yeni döneme dair bir işaret olarak değerlendirilerek, heyecan yarattığı söylenebilir.

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