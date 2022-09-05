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USGS son dakika gelişmesini duyurdu! Çin'de 6,8 büyüklüğünde şiddetli deprem

USGS son dakika gelişmesini duyurdu! Çin'de 6,8 büyüklüğünde şiddetli deprem

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Çin'in Siçuan eyaletine bağlı Kangding kentinde 6,8büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer yandan, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. EMSC daha önceki açıklamasında depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyurmuştu.

Yetkililer, depremde hayatını kaybeden ya da yaralanan olduğuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Detaylar geliyor...

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