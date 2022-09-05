Konya'da düğünde ortalık karıştı! Gelin ve damat tarafı birbirine girdi nedeni de...

KONYA'da düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Olay sırasında fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.