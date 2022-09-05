Mehmet Ali Erbil canlı yayında Yunanistan'a söylediği sözlerle olay çıkarttı! "Başlarını ezeceğiz dedi herkes birbirine girdi"

Sağlık sorunlarını atlatan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde Tiktok mecrasına hızlı bir giriş yapmıştı. Erbil canlı yayında Yunanistan'a tepki gösterdi.

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Uzun yıllar boyu kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü sunucu ve komedyen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a katılarak sağlık durumun iyi olduğunu hayranlarına göstergeli bir şekilde bildirmişti.

Geçen yılların ardından tekrardan gözler önüne çıkan Erbil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son yılların en gözde sosyal medya uygulaması Tiktok'ta hesap açtığını hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hediyeler istemesi gündem oldu

Hayranlarından canlı yayında sık sık hediye isteyen Erbil uzun süre gündemlerden düşmemişti. İlk canlı yayınında dilini çıkartarak yaptığı hareketler ve videoda "TikTok'çu geldi hanım" diyerek bağırdığı anları İnstagram hesabından ''Tik tok başlamıştır hesabımı takip edin'' notuyla paylaşan Erbil herkesi şaşkına çevirmişti.

"Yeni dilenciniz hayırlı olsun"

Kısa süre içerisinde Mehmet Ali Erbil'e bir tepki'de 2021 yılında klibinde oynayan ünlü Tiktok fenomeni Ece Ronay'dan geldi. Ronay ve Erbil geçtiğimiz yıl taciz iddiaları nedeniye mahkemeli olmuştu. Ünlü Tiktok fenomeni Erbil'in o görüntülerine “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.” yorumunda bulundu.

Eski günleri geride bırakan ünlü sunucu şimdilerde sık sık Tiktok hesabı üzerinden sevenlerine canlı yayın yapıyor. Erbil yine dün akşam açtığı bir canlı yayınla güne damga vurdu.

"Yunanistan'ın başını ezeceğiz!"

Takipçilerinden hediye istemeyi ihmal etmeyen Erbil bu defa Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan problemlere değindi. Ünlü sunucunun Yunanistan hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Erbil Tiktok hesabından açtığı canlı yayında "Türkler birlik olmalı. Yunanistan meselesi var, onların başını ezeceğiz. Anca öyle arada bir ses çıkartabiliyorlar. Cumhurbaşkanımız onlara gerekli mesajı verdi." sözlerini kullandı. Erbil'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu.