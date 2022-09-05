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Diyanet'ten 'vadesiz hesap' fetvası: Dinen uygun değildir

Diyanet'ten 'vadesiz hesap' fetvası: Dinen uygun değildir

Diyanet İşleri Başkalığı'ndan 'vadesiz hesaplarla' ilgili internet sitesinde “Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuyla ilgili “Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir” yanıtı verildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan vadesiz hesaplarla ilgili fetva geldi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (DİYK) internet sitesinde, istenildiğinde çekilmek üzere para yatırılan ve herhangi bir faiz getirisi olmayan banka hesapları olan vadesiz mevduat hesaplarına yönelik verilen fetva yer aldı.

“Bankaların vadesiz mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir” sorusuna verilen yanıtta, şöyle denildi:

"Dinen uygun değildir"

“Herhangi bir faiz getirisi olmayan vadesiz mevduat hesapları, faize dayalı açılan vadeli mevduat hesaplarıyla aynı kapsamda değerlendirilemez. Bununla birlikte vadesiz mevduat hesabına yatırılan paranın faiz gibi dinen meşru olmayan işlemlerde kullanılması da söz konusu olabileceğinden, bu hususta meşru seçenekler olduğu sürece, zorunluluk olmadıkça paranın böyle bir hesapta tutulması dinen uygun değildir."

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