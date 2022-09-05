5 farklı kanseri yendi, kadının ölümü korkunç oldu! Sanki olacakları hissetti
İSTANBUL'da bir kadın 5 farklı kanseri yendi. Yepyeni bir hayata başlamıştı ki ölüm kendisine korkunç şekilde geldi. Ölümcül hastalığa rağmen sımsıkı sarıldığı hayattan koparılan talihsiz kadın sanki olacakları hissetmiş...
Esenler'de aynı mahallede yaşayan ev hanımı Nuran (45) ile ayakkabı imalatçısı Necmi Kavak (48), 1998 yılında severek evlendi. Çiftin mutluluğu, Eda ve Eray adını verdikleri çocuklarının hayatlarına girmesiyle ikiye katlandı. Ancak 8 yıl sonra Nuran Kavak göğüs kanserine yakalandı. Sinsi hastalığı alt etmesi 10 yıl sürdü.
Sabah'ın haberine göre, 4 yıl sonra bu kez akciğer kanseri çıktı ortaya. Onu da yendi ama yıllarını mücadele içinde geçiren bedenine bu kez sırasıyla akciğer zarı kanseri, kemik kanseri ve son olarak omurilik kanseri girdi.
Mutlu bir hayat yaşıyordu ta ki...
5 ayrı kanser türüne karşı giriştiği savaşta, ailesinin de desteğiyle galip gelmeyi başaran Nuran Kavak, mayıs ayındaki son tedavisiyle yeni hayatına yepyeni bir heyecanla girmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ta ki 22 Haziran gecesi onu genç yaşında yaşamdan koparacak cinayet gibi kazaya kadar...
Aile yemeği acı bitti: İçim daralıyor
Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Aile, Suadiye sahiline gitmeye karar verdi. Aracı park ettikleri bölge sıklıkla kazalarla gündeme gelen, geceleri yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu. Aracı park edip yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi. Eve dönmeye karar verdiler. Saat 01.15 sıralarıydı. Çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran Kavak ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.