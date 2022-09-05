5 farklı kanseri yendi, kadının ölümü korkunç oldu! Sanki olacakları hissetti

Aile yemeği acı bitti: İçim daralıyor

Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Aile, Suadiye sahiline gitmeye karar verdi. Aracı park ettikleri bölge sıklıkla kazalarla gündeme gelen, geceleri yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu. Aracı park edip yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi. Eve dönmeye karar verdiler. Saat 01.15 sıralarıydı. Çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran Kavak ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.