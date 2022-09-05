Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş sorulunca...

6'lı masadan oluşan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV kanalında Çalar Saat programına konuk oldu ve bomba açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için kapıyı sonuna kadar açık bırakırken Mansur Yavaş ismi sorulunca lafı çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilecek' sözleri de soruldu... İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah canlı yayında yaptığı açıklamalar...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'deki Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu "Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusunu bir çok kez taca attı. Kılıçdaroğlu "Siz aday olur musunuz' diye sorulunca ise kapıyı sonuna kadar açık bıraktı.

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçrdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını" 6'lı masanın belirleyip ilan edeceğini söyledi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olması gerektiğinin belli olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday yapılır mı' sorusu gelince yanıtıyla lafı dolandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu her iki belediye başkanının da bulundukları yerde çok iyi işler yaptığını belirtip "Cumhurbaşkanı adaylıkları" konusunda kapıyı kapalı tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

İlker Karagöz, "Cumhurbaşkanı adayı 6'lı masadan çıkar mı" sorusunu da yöneltti. Kemal Kılıçdaroğlu "Olabilir' yanıtını verdi. Karagöz "Peki siz aday olur musunuz" sorusunu yöneltince Kemal Kılıçdaroğlu kapılarını sonuna kadar açık tutan "Elbette neden olmasın. Devletin nasıl yönetileceği belli" karşılığını verdi.

HDP'ye bakanlık verilecek mi?

CHP'Li Gürsel Tekin "HDP'ye bakanlık verilecek' açıklaması ile bugün gündeme oturmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu da soruldu. Kılıçdaroğlu "Yok böyle bir şey" demekle yetindi.

Devlet Bahçeli'den daha çok ülkücüyüm

Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin milliyetçi olduğunu belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den daha çok ülkücü olduğunu iddia etti. Seçimlerin zamanının da yapılmasının kendi lehlerine olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu "Gidecekleri için devleti soyuyorlar" iddiasını ortaya attı.

Damat (Berat Albayrak) demişti...

Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındayken TÜİK enflasyon rakamları açıklandı. Kılıçdaroğlu açıklanan rakamın Saray talimatıyla belirlendiğini iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yönetimiyle ilgili de "Damat ne demişti unutmayın: “At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayır eylesin” demişti. Evet, Allah bu milletin sonunu hayır eylesin" diye konuştu.