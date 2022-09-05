Fehmi Koru Abdullah Gül ile son görüşmesini açıkladı adaylık için ne dedi?

Abdullah Gül'ün ismi cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında yeniden gündemde. Yakın dostu Gül ile son görüşmesini yazısında paylaşan Fehmi Koru, "Benim görebildiğim kadarıyla ikna için bayağı çaba göstermeleri gerekebilir." ifadelerine yer verdi.

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim ya da kimler olacağı belirsizliğini koruyor. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın karşısına çıkacak isimin kim olacağı merak konusu.

Adaylık tartışmalarında son dönemde adı geçen Abdullah Gül'le ilgili son durumu üniversiteden bu yana yakın arkadaşı olan yazar Fehmi Koru, yazısında aktardı.

"En çekilinen kişi Abdullah Gül"

CHP ve hükümete yakın medyanın Abdullah Gül karşıtlığında birbirleriyle yarıştığını savunan yazar, "Cumhurbaşkanı adayı olmasından en fazla çekinilen kişi Abdullah Gül… Tuhaf gelebilir, ama gerçek bu." ifadelerini kullandı.

"Hiç hevesli görünmemişti"

2018 seçimlerinde olduğu gibi muhalefetin bir kez daha hayal kırıklığı yaşayabileceğini yazan Gül, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Dostlarımın zihnimi karıştıran sorularının peşinde düşüncelere dalmışken, benim de aklıma bir soru geldi: Kendisinin aday gösterilmesinden bu denli korkan ve belki olabilir diye uykuları kaçan iki tarafın medyasından isimler, Abdullah Gül’ün aday olmak gibi bir niyet taşıdığına nasıl emin olabiliyorlar?

Eğer sonunda onun gibi birini bulamaz ve kendi içlerinden çıkarmayı düşünebileceklerinin seçilecek oyu alamama riski taşıdığını görürlerse, Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmekte liderler zorlanabilirler.

Benim görebildiğim kadarıyla ikna için bayağı çaba göstermeleri gerekebilir.

Kişisel meşguliyetlerim yüzünden kendisiyle epeydir görüşemedim, ama son görüştüğümde bu konuda bana hiç hevesli görünmemişti de…