Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 80'i aştı

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon 1.46 oldu. Yıllık enflasyon ise 80.21 olarak gerçekleşti. Piyasa beklenti anketlerinde enflasyon beklentisi yüzde 81'in üzerindeydi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre aylık enflasyon yüzde 1.46, yıllık enflasyon ise yüzde 80.21 olarak gerçekleşti.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Veriler çekirdek enflasyonda da artışın sürdüğünü gösterdi. Buna göre Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 66,08 oldu.

En yüksek artış ulaştırmada

Ağustos ayında ana harcama grupları bakımından en yüksek yıllık artış yüzde 116,87 ile ulaştırma grubunda yaşandı. Ulaştırma grubunu yüzde 92,02 ile ev eşyası, yüzde 90,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

Ulaştırma fiyatları yüzde 1.78 azaldı

Aylık olarak bakıldığında ise ulaştırma grubunda pompa fiyatlarına yansıyan indirimlerin etkisiyle negatif enflasyon görüldü. Verilere göre Ağustos ayında ulaştırma fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,78 geriledi.

144 üründen 123'ü artış gördü

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,53, aylık %3,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.