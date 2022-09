Kadınlar bu davranışları hiç sevmiyor! İşte ilişkide kadınları soğutan davranışlar

Herkes kadınların, anlaşılmaz varlıklar olduğunu düşünür. Özellikle ikili ilişkilerde erkekler, kadınların beklentisini anlamadığını söyler. İlgisizliğe, düşüncesizliğe ve kaba davranışlara tahammül edemeyen kadınlar, bir ilişkide saygı ve sevgi arar. Kadınları ilişkiden hangi davranışlar soğutur? Sizler için derledik...

Kadın erkek ilişkilerinde kadınları anlayabilmek sandığınız kadar zorlayıcı değil. İlişkilerde kadınların ve erkeklerin beklentileri daha farklı olsa da kadınların nezdinde, erkeklerin sergilediği bazı davranışlar ilişkinin gidişatını etkiler. Erkeklerin farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar kadınların ilişkiden soğumasına neden olabilir. Kadınların görmeye asla tahammül edemediği davranışları sizler için derledik. Bakın bir ilişkide kadınları direkt soğutan davranışlar hangileri...

İlgisizlik

İlişkinin ilk başlarında erkekler, partnerine muhteşem bir ilgi verir. Ancak zaman geçtikçe bu durumda değişimler ve azalmalar gözlenir. Erkekler sizi elde ettikten sonra o eski ilgili halinden eser kalmaz. Bu durumlarda kadınlar ilişkiden ve erkek arkadaşından yavaş yavaş soğumaya ve uzaklaşmaya başlar. Kadınlar her zaman kendileriyle ilgilenen erkeklerle hoşlanır. İlgi eksikliği kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. Bu sebeple her zaman ilginizi görmek ister.

Kıskançlık

İlişkilerde hafif kıskançlıklar bazen tatlı ve normal görülebilir. Fakat her şeye karışan, özel hayata müdahale eden erkekler kadınlar tarafından çok itici bulunuyor. Kadınlar, her şeyi kıskanan, her şeye müdahale eden ve kendilerini kısıtlayan erkeklerle bir ilişki içinde olmak istemezler. Bundan dolayı kıskançlık duygunuzu yenmeniz gerekiyor. Eğer bunu başaramıyorsanız ilişkinizi sağlıklı yürütebilmeniz imkansız hale gelir.

Bakımsızlık

Kadınlar kendilerine her zaman bakar ve özen gösterir. Partnerleriyle buluşmaya gitmeden önce güzel görünmek için tüm bakımlarını yaparlar ve giyimlerine özen gösterirler. Her zaman göz alıcı, alımlı ve şık olmak isterler. Kadınlar kendileri gibi, erkeklerin de bu konuda daha hassas davranmasını ve bakımlarına önem vermesini ister. Bakımsız erkeklerle bir arada olmaktan hoşlanmazlar, bu onları rahatsız bile edebilir. Her zaman güzel ve temiz kıyafetler giyinmenize oldukça önem verirler. Aslında onlar da erkekler gibi dış görünüşe çok önem verirler. Yalnızca saçınızı tarayıp, kıyafetinize özen göstermeniz bile bir kadın için her şeyi baştan aşağı değiştirebilir, çünkü bu bile bazen yeterli olabilir. Tüm bunların ötesinde sürekli bakımsız ve özensiz gezen biriyseniz kadınları çileden çıkarabilirsiniz. Böyle bir durumda bir kadını etkileyebileceğinizi düşünmeyin. Saç ve sakallarınızı düzenli olarak tıraş ettirin ve kişisel temizliğinize de özen gösterin. Kadınlar, özellikle yeni tıraş olmuş erkeklere dikkat verebilir.