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Bir anda en zenginler listesine girdi! Yanlışlıkla yattı: Hayatımda görmedim

Bir anda en zenginler listesine girdi! Yanlışlıkla yattı: Hayatımda görmedim

ABD'de bir adamın banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar para yattı. Hemen banka ile iletişime geçen adam, yaşadığı şaşkınlığı ' hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim' diyerek özetledi.

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ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Darren James isimli adamın başına hayrete düşüren bir olay geldi.

Bir sabah uyandığında telefonuna gelen bildirime bakan James, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu gördü. Genç adamın hesabına yaklaşık 50 milyar dolar yattı.

Dünyanın en zengin 25'inci insanı oldu

Hesabına gelen havale ile dünyanın en zengin 25’inci insanı olan James, bu durumu eşine de söyledi. 2 çocuk babası James yerel medyada, “Bu çok çılgıncaydı, hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim.” dedi.

Daha sonra banka yetkililerine durum hakkında bilgi veren James, “Kimin bu tür paralara sahip olduğunu bilmiyoruz. Bankayla iletişime geçip bir hata olduğunu söyledik ve paranın sahibine ulaştırılması için işlem başlattık.” ifadesini kullandı.

abd
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