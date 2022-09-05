İkinci kez anne olacağını söylemişti! Hazal Kaya bebeğine koyacağı ismi böyle açıkladı

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 3 yıldır evli olan Hazal Kaya ikinci kez anne olacak! Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde cinsiyetini açıkladığı bebeğinin adını ne koyacağını sevenleriyle paylaştı.

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Leyla ile Mecnun dizisinin yıldızı Ali Atay ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya 2019 yılında sevgilisiyle aşklarını nikah masasına taşımış ve mutluluğa 'evet' demişlerdi.

Yeni bebek iddiası vardı

Dünyaevine girdikleri yıl ilk çocukları Fikret Ali'yi kucağına alan ünlü çift ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı. Mutlu evlilikleriyle herkesi kendine hayran bırakan çift hakkında geçtiğimiz aylarda yeniden bebek bekledikleri iddia edilmişti.

İkinci bebeğe olumlu baktıklarını ve olursa hayranlarıyla paylaşacaklarını duyuran çift iddiaları reddetmişti. Çift hakkında geçtiğimiz hafta tekrardan aynı iddialar ortaya çıkınca ikinci bebek haberini doğruladılar.

Cinsiyetini konserde açıkladı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla durumunun iyi olmadığını, sürekli tansiyonunun düştüğünü açıklamıştı. Ardından arkadaşı ve meslektaşı Selin Şekerci ile Melike Şahin konserine giden ünlü oyuncu konser çıkışında muhabirlerle konuştu.

Kaya muhabirlerin bebek sorularını yanıtladı. 31 yaşında ikinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu oğlu Fikret Ali'nin bir kız kardeşi olacağını, cinsiyetinin kız olacağı haberini duyurmuştu.

Bakın sürpriz yumurtanın adı neymiş...

Yaklaşık dört aylık hamile olan Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu karnı belirgin bir şekilde verdiği pozlara ""Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor! İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." notunu düştü.

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü oyunucunun o pozlarına Gökhan Türkmen, Merve Özbey, Aslı Enver gibi birçok ünlü isim tarafından "Hayırlı olsun" yorumları yapıldı. İşte Hazal Kaya'nın o pozları...