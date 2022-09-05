Karaciğeri pırıl pırıl yapıyor! Çörekotunun mucizevi faydalarını öğrenince her gün yiyeceksiniz

Hastalıklardan korunmak ve daha sağlıklı olmak için akla ilk olarak doğal besinler geliyor. Doğallıktan yana olanların en çok tükettiği çörekotunun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça fazla faydası olan çörek otunu tüketmek, birçok hastalıktan korunmanızı sağlıyor. İşte çörekotunun mucizevi faydaları...

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Çörek otu ekmek ve hamur işlerinin üzerinde sıklıkla kullanılan bir tohumdur. Yapılan yiyeceklere hem görünüş olarak hem de tat olarak güzellik katan çörek otunun faydaları toplum tarafından pek fazla bilinmiyor. Oysa ki çörek otu birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor ve günlük hayatta yaşanılan sağlık sorunlarını fark edilir şekilde azaltıyor. Çok eski yıllardan beri ilaç yapımında da kullanılan çörek otunun mucizevi faydalarından yararlanmak istiyorsanız salatanıza bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz veya yoğurt ile tüketebilirsiniz. Sizler için, çörek otunun insan sağlığına sağladığı yararları derledik. Bakın bu besin nelere iyi geliyormuş...

Yüksek tansiyon

İki ay boyunca düzenli olarak çörek otu tohumu ekstratının tüketilmesinin, kan basıncının hafif yükseldiği kişilerde yüksek tansiyonu düşürdüğü görülmüştür. Ağızdan çörek otu yağı almak iltihaplı romatoid artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

Astım

Çörek otunun yağının en önemli etkilerinden biri olan anti-inflamatuar, astım hastalarının yaşadığı semptomların kısa süre içinde azaltılmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlar. Solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltarak bronşit semptomlarını ortadan kaldırmaktadır.

Kanserle mücadele

Çörek otu, kanser gibi hastalıkların gelişmesine ve vücutta yayılmasına yardımcı olan serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanları içinde bol bol barındırıyor. Bu sayede çörek otu, hayatı tehdit eden bu kanser hastalığının ortadan kaldırılmasında çok önemli bir rol oynuyor.

Mide rahatsızlıkları

Çörek otunu ya da yağını tüketmek mide ağrısı ve krampları azaltır.. Çörek otu yağı, gaz gidermeye, mide şişkinliğine ve ülser ağrılarını hafifletmeye de yardımcı olur.

Sperm fonksiyonlarını iyileştirir

Araştırmalar, çörek otu yağı almanın sperm sayısını ve kısırlık problemi olan erkeklerde spermlerin hızını arttırdığını göstermektedir.

Karaciğer sağlığı

Neredeyse her toksin karaciğerden işlenir ve karaciğerdeki safra, yağları sindirmek ve zihninizi ve vücudunuzu mutlu ve sağlıklı tutmak için gereklidir. İlaçların yan etkileri, alkol tüketimi ya da karaciğer hastalığı sebebiyle oluşan karaciğer işleyiş bozukluğu için, çörek otunun yağı iyileşme sürecine büyük ölçüde destek olur ve süreci hızlandırabilir.

Kolesterol

Çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmeye yardımcı olur. Bu iddia, çötek otunun içerdiği antioksidanlara dayatılıyor.