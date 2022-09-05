Necip Hablemitoğlu'nun ölüm emrini verdi! Levent Göktaş hakim karşısına çıkıyor

NECİP Hablemitoğlu'nun öldürülmesi emrini vermekle suçlanan eski Özel Kuvvetler subayı emekli AlbayLevent Göktaş, yakalandığı Bulgaristan'da yarın hakim karşısına çıkacak. Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği belli olacak...

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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin talimatını vermekle suçlanan Ergenekon sanığı emekli Albay Levent Göktaş, hakkında yakalama kararı çıkınca kızının evinden kayıplara karışmış ve 1.5 aylık firarın ardından geçen hafta Bulgaristan'da yakalanmıştı. Levent Göktaş'ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Sınırı yasadışı geçmekle suçlanıyor!

Haskova İl Savcılığı, Göktaş’ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan’a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye’nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi.

'Deport' mu diyecek 'tutuklama' mı?

Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Göktaş için mahkeme tutuklu yargılama kararı verirse Göktaş Bulgaristan'da kalmaya devam edecek. Mahkemenin 'deport etme' yani sınır dışı etme kararı vermesi durumunda Göktaş Türkiyeye iade edilecek.