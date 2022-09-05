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Cem Küçük'ten iktidara zam uyarısı! 'Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse...'

Cem Küçük'ten iktidara zam uyarısı! 'Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse...'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten iktidara 'yeni zam' uyarısı geldi. "Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır" diyen Cem Küçük, "Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin" dedi.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, elektrik ve doğalgaza gelen son zamları, hayat pahalılığını ve bunun seçimlere yansımasını değerlendirdi. "Enerji maliyetlerindeki artış herkesin malumu. Dünyanın nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu muhakkak. Bu kış nasıl geçirecek Avrupa, bunun hesabını yapıyor. Hepsi doğru" diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

Bu kışın rahat geçmesi lazım ki...

- Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin. Gerçi bu seçimler en zor seçimler olacak. Hükûmetin yeni yıldaki hamlelerini görmek lazım. Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır.

- Elbette asgari ücret zamları, Karadeniz’de bulunan gazın evlere verilmesi ve faturaların düşmesi, yerli araba TOGG’un nisanda çıkacak olması vb halka moral olacaktır.

Halka yansıması nasıl olacak? 

- Hizmet anlamında AK Parti’yle yarışacak kimse yok. Bunu muhalefet de biliyor. 1 yıldır süren hayat pahalılığının halktaki yansıması nasıl olacak onu göreceğiz. Yani halk ben mağdur oldum deyip muhalefeti seçecek ya da 20 yıldır memnunum, arada sıkıntı oldu diye hükûmetten vazgeçmem diyecek. 2023 Haziran’ında anlayacağız."

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