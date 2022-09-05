Bunları okuyunca sıcak suyla duş almayı bırakacaksınız

Hemen hemen herkes duş alırken sıcak su kullanmayı tercih eder. Hatta yaz mevsiminde bile sıcak su ile duş alan birçok kişi var. Ancak duşta soğuk su kullanmanın vücuda oldukça faydası bulunuyor.

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Duş almak özellikle sıcak yaz aylarında ferahlamamızı sağlayan, en sık yaptığımız şeylerin başında geliyor. Sıcaklarda genellikle ılık suyla duş alsak da, sıcak sudan vazgeçemeyen de bir çok kişi bulunuyor.

Ancak uzmanların açıklamalarına göre soğuk suyla duş almak, vücut sağlığı ve zindelik için oldukça önemli. Şimdi sayacağımız maddeleri okuduğunuzda, sıcak suyla duş almayı bırakıp, her zaman soğuk su tercih edeceksiniz.

Soğuk suyla duş almanın faydaları neler?

Kan dolaşımını hızlandırır

Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi son derece önemlidir. Soğuk suyla karşılaştığında daralan kan damarları kanın akışını hızlandırır ve bu da hem tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur, hem de kan damarlarının güçlenmesini sağlar. İyi bir kan dolaşımına sahip olmak da sizi kardivasküler açıdan sağlıklı bir insan haline dönüştürür.

Bağışıklığı güçlendirir

Soğuk suyla duş alan kişiler nezle, grip gibi enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur. Çünkü soğuk duş kanınızdaki monosit ve lenfositlerin artmasına sebep olur. Bu maddeler ise bakteri ve virüslerle savaşmada çok önemli bir görev üstlenir. Bu sebeple soğuk duş alan kişi, birçok hastalığa karşı daha güçlü tepki verir.

Cilde ve saçlara iyi gelir

Soğuk suyla duş almak saçlarınızın ve cildinizi daha sağlıklı yapar. Esasında hepimizin alışkın olduğu sıcak duş, saça ve cilde zararlıdır. Soğuk duş ise cilt gözeneklerini daraltır ve sivilcelerin çıkmasını engeller. Bunun yanı sıra vücuttaki toksinlerin atılmasını sağladığı için çok daha parlak bir cilde sahip olursunuz.

Depresyonu engeller

Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre; soğuk duş sırasında beynin mavi noktalarına uyarı gönderilir. Bu noktalar ise beynin noradrenalin üretilen bölgeleri olarak bilinir Bu bölgeler depresyonun önüne geçen hormonun salgılandığı yerlerdir.

Hormon üretmenizi sağlar

Soğuk duş aldığınız zaman hormon salgılayan bezleriniz daha fazla çalışır ve bu da bedeniniz için daha fazla hormon demektir. Bilhassa çocuk yapmak isteyenler için soğuk duşun olumlu etkileri vardır. Zira sperm sayısı sıcaklıkla düşer. Soğuk duş bu konuda size yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırıp kilo verdirir

Soğuk su ile duş almak enerji üretmeye yarayan kahverengi yağ hücrelerinin üretilmesini sağlar. Bu hücreler de üretmeye çalışırken glikoz yakarlar. Bu durum da kilo kaybına neden olur.