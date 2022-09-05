Jorge Jesus neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Yabancı oyunculardan bazılarını göndermek isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda 3 isimle yollar ayrılacak.

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Uzun süren forvet arayışları sonrası Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı elindeki yabancı oyunculardan bazılarını göndermek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak tecrübeli sol bek parasını bırakmak istemiyor.

Filip Novak'ı kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün istediği 32 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle başka bir takıma imza atamıyor.

Lemos paylaşımlarını sildi

Fenerbahçe'de bu gelişmeler sonrası Mauricio Lemos çarpıcı bir hamlede bulundu.

Tecrübeli stoper, Instagram hesabında Fenerbahçe'yle ilgili tüm gönderilerini sildi.

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kadrosuna da alınmayan Uruguaylı stoper, daha önce oynadığı takımlarla ilgili paylaşımları hakkında herhangi bir hamlede bulunmadı.

Mauricio Lemos'un bu kararı ayrılık sinyali yönünde yorumlandı.

Fenerbahçe'nin sezon başı kampında yer almayan Mauricio Lemos, Jorge Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde forma savaşında kendisine yer buldu.

26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta şans buldu. Mauricio Lemos bu müsabakalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Burak Kapacak Karagümrük yolunda

Fenerbahçe'nin transferinden bu yana beklediği verimi alamadığı Burak Kapacak'ı Fatih Karagümrük'ün istediği belirtildi.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Vava Cars Fatih Karagümrük'ün Burak Kapacak'ı Fenerbahçe'den istediği kaydedildi.

Kapacak'a geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'nun teklif yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.

Burak Kapacak geçen yılın yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

Kapacak 1 yıllık dönemde Fenerbahçe formasını 7 maçta giydi, gol ve asist üretemedi.