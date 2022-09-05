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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Pakistan için insani yardım kampanyası genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Pakistan için insani yardım kampanyası genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderdi.

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Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan’a Türkiye’nin insani yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor.

İnsani yardımlar hızlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve STK temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandı.

AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 Valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.

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