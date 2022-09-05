Dünya diken üstünde Komşu'da 11 kişiyi öldürdü! Uzmanı semptomlarını açıkladı

Sivrisinek sokması ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede her geçen gün vakalar artarken uzmanı virüs için uyarılarda bulundu.

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Sivrisinek sokması yolu ile bulaşan, yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini belli eden Batı Nil Virüsü (BNV), tüm dünyayı harekete geçirdi. Son günlerde yeniden gündeme gelen virüs, Yunanistan’da can kaybına sebep oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Savaş Vural, sivrisinek ısırığından insanlara ve bazı hayvan türlerine geçen virüs için uyarılarda bulundu.

"Hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir"

Vural, belirtileri 3 ila 10 gün arasında süren hastalıktan korunma yollarından bahsederek, henüz insanlar için virüs üzerinde etkili bir aşının olmadığını belirtti. Vural, "Batı Nil virüsü infeksiyonu, insanlarda ateşle, bazen sinir sistemine ilişkin (nörolojik) belirtilerle seyredebilen ve ölümlere neden olabilen, sıklıkla infekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir infeksiyon hastalığıdır.

Batı Nil Ateşinde, ani başlayan ateş̧ ile birlikte baş ağrısı, halsizlik, göz arkasında ağrı, kas ağrıları, sindirim sistemi ile ilgili belirtiler (bulantı-kusma, karın ağrısı ve ishal) ve ciltte kızarıklıklar görülebilir. Akut belirtiler 3-10 gün sürebilir, ancak bazı hastalarda belirtiler uzayabilir ve hastanın eski sağlığına kavuşması zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

Hastaların yüzde 80’inde belirti vermiyor

Batı Nil Virüsü için henüz bir tedavi yönteminin olmadığının altını çizen Vural, serolojik çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, BNV ile infekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde infeksiyonun belirti vermeden iyileştiğini belirtti.