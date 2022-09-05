Demet Akalın'dan akılları karıştıran gönderme! "20 günde nikah masası..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. "20 günde nikah masasına oturtan kız" dedi, akılları karıştırdı.

Abone ol

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazin gündemlerinden düşmeyen Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Murat Dalkılıç'ın eski eşi oyuncu Merve Boluğur'a gönderme yaptı.

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadıkları aşkı nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu Merve Boluğur aldatma iddiaları sonrası 2017 yılında iki yıllık evliliğini bitirmişti. Ünlü oyuncu uzunca bir süre toparlanamamıştı.

Eski eşinin paylaşımına patlamıştı

Aradan geçen beş yılın sonunda tekrardan gündeme gelen eski çift magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Boluğur'un yaptığı paylaşımlara kötü yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarına Murat Dalkılıç bir paylaşımıyla yanıt vermiş ve bu paylaşım gündem olmuştu. DJ Mert Aydın'la yeni bir ilişkiye başlayan Merve Boluğur eski eşinin yaptığı bu paylaşıma sinirlenerek sosyal medyadan herkese cevap vermişti.

'I said yes kocam' paylaşımına olay yaratan gönderme!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde uğruna muhabirlerle tartıştığı iki aylık sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almıştı. Boluğur o anları sosyal medya hesabından 'I said yes kocam' notuyla paylaşmıştı.

Ses getiren o paylaşımlardan sonra Demet Akalın'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım herkesin aklını karıştırdı. Akalın paylaşımına "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" notunu düştü.

"Aklından şüphe etmek gerek"

Ardından Akalın'ın o tweetine bir sosyal medya kullanıcısı "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" yorumunda bulundu.

Akalın o yoruma "Olsun ettirdi ya" cevabını verdi. Ünlü şarkıcının tweetinde iki aylık sevgilisiyle evlilik kararı alan Boluğur'a gönderme yaptığı düşünüldü.