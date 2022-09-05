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Alman istihbarat servisi BND'den dikkat çeken Putin çıkışı: Buna dair hiçbir emare yok!

Alman istihbarat servisi BND'den dikkat çeken Putin çıkışı: Buna dair hiçbir emare yok!

Alman İstihbaratı BND, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın gelecekte gücünü kaybedebileceğine dair hiçbir emare olmadığını açıkladı.

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Almanya'nın Federal İstihbarat Servisi (BND), Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iddiaların aksine yakın gelecekte gücünü kaybedebileceğine dair hiçbir belirti olmadığını açıkladı.

BND Başkanı Bruno Kahl, Alman basınına yaptığı açıklamada, istihbarat servisinin edindiği bilgilere göre, Ukrayna'daki savaş yakın bir zamanda sona ermeyecek ve Kiev'de bir rejim değişikliği yaşanmayacak. Bununla birlikte Kahl, Putin'in öngörülebilir bir gelecekte gücünü kaybedeceğine ilişkin de bir işaret görmediklerini de ifade etti.

Zelenski, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenski, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

Zelenski, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

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