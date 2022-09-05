'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönasans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım...
Mehmet Ali Erbil'den, AK Parti dönemindeki Türkiye ile ilgili flaş sözler geldi. Soruları yanıtlayan Erbil, 'eşcinsellik' konusundaki fikrini açıkladı. Erbil, Cem Yılmaz'a yönelik ise bomba ifadeler kullandı.
TikTok camiasına giriş yapmasıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in son açıklamaları konuşuluyor. Erbil, "Türkiye, AK Parti döneminde rönesans yaşadı' dedi. Eşcinsellikle ilgili fikrini ilk kez açıklayan Erbil, komedyen Cem Yılmaz'a karşı bomba eleştirilerde bulundu.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularına yanıt verdi. Komedyen Cem Yılmaz'ı da hedef alan Erbil, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
"AK Parti döneminde rönesans yaşadı"
Erbil, “Siz son röportajımızda sağlık sistemine yönelik sözlerinizden dolayı linç edilmiştiniz. Neler hissettiniz linç edildiğinizde?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "İstedikleri kadar linç etsinler. Hizmeti övüyorum ben. Türkiye AK Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı. Şehir hastanelerimiz çok güzel. Eskiden hastaneler hastaları kapıya koyardı, şimdi mağdur olmuyor kimse.
Sağlık Bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim, sağlığım bozulduğunda da devletim bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı.