'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönasans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım...

Sağlık Bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim, sağlığım bozulduğunda da devletim bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı.