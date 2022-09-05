Kıvırcık saçlar ile baş edebilmenin en kolay yolları

Kıvırcık saçlarla baş edebilmek, diğer saç tiplerine nazaran daha zor ve zahmetlidir. Eğer siz de kıvırcık saç tipine sahipseniz ve bakımını yapmakta zorlanıyorsanız, bu yöntemleri mutlaka uygulayın. Doğru bakım uygulamalarıyla kıvırcık saçlarınızda kusursuz bir görünüm sağlayabilirsiniz. Kıvırcık saçların bakım rutini nasıl olmalıdır? İşte cevabı...

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Kıvırcık saçlarınızın kabarıklığını almak, yatıştırmak, daha güzel görünmesini sağlamak ve bakımını sağlamak istiyorsanız bazı doğal uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Özellikle sonbahar mevsiminde kıvırcık saçlarınızın kusursuz bir görünüme sahip olmasını ve daha sağlıklı olmasını istiyorsanız bu adımları mutlaka takip edin. Saçlarınızın kabarmasına son verecek ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak bu harika ipuçlarını sizler için araştırdık. Bu yöntemler syesinde kıvırcık saçlarınız ile baş edebileceksiniz.

Hindistan cevizi yağı kullanın

Hindistan cevizi yağı kıvırcık saçlar için mucize gibi bir etki sağlar. En çok kullanılan saç bakım yağları arasında ilk sıralarda yer alan Hindistan cevizi yağı saçlara kaybettiği nemi ve canlılığı geri kazandırır. Kazandırdığı nem sayesinde saç tellerinin kurumasını engeller. Saçların parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü ortaya çıkarır. Bu yağ, saçlarını derinlemesine onarır ve besler. Saçlardaki elektriklenmeyi alır. Bu sebeple haftada 1 ya da 2 kez saçlara dipten uca Hindistan cevizi yağı sürmeniz, kıvırcık saçlarınız ile baş edebilmeniz için mutlaka önerilir.

Keratin içerikli ürünler kullanın

Kullandığınız şampuan ya da saç kremlerinin içeriklerine dikkat edin. Kıvırcık saçlarınız varsa keratin içerikli ürünler kullanmanız, yararınıza olacaktır. Keratin, saçları kökten uca besler. Kırılmalarını ve cansızlaşmasını önler. Keratin içerikli ürünlerle kıvırcık saçlarınızın bakımını sağlayabilirsiniz. Keratin içerikli ürünler kıvırcık saçlarınızın sağlığını korur ve aynı zamanda canlı ve parlak olmalarını sağlar.

Saçlarınıza ısı uygulamayın

Kıvırcık saçların sağlığını korumak için en iyi çözümlerden biri saçlara ısı uygulamamaktır. Çünkü saçları ısı ile kurutmak ya da şekillendirmek saçların daha çok kırılmasına ve kabarmasına sebep olur. Saçların sağlığına zarar verir. Bu sebeple saçlarınızı yıkadıktan sonra havlu ile nemini alarak, kendi kendine kurumasını beklemeniz saçlarınızın sağlığını korumanıza yardımcı olur. Eğer ara sıra fön kullanmak zorunda kalıyorsanız öncesinde saçlarınıza koruyucu bir serum sürerek ısıdan etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Saçlarınızı kestirin

Kıvırcık saçların kırıklarını almak ve cansız görünümünü ortadan kaldırmak için düzenli aralıklarla kestirmeniz gerekir. Saçlarınızı kestirdikten sonra birkaç damla Hindistan cevizi yağı kullanmak ise saçın gücünü korur ve aynı zamanda saça doğru miktarda bakım ve nem takviyesi sağlar.