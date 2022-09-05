Uyumak üzereyken yüksek bir yerden düşüp irkiliyor musunuz? İşte bu durumun sebebi...

Hemen hemen hepimiz, yatağa yatıp uykuya dalmak üzereyken yüksek bir yerden düştüğünü görerek aniden irkilir. Peki bu durum neden olur hiç düşündünüz mü?

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Bazen uykuya dalmak üzereyken, sanki bir yerden düşmüşçesine irkiliriz. Bu bazen rüya görme ile birlikte yaşanırken, bazı durumlarda da uyanıklık ile uyku arasında yaşanır. Bu durum oldukça yaygın olan bir durum olarak biliniyor ve herkes hayatında mutlaka bir kaç kez yaşayabiliyor.

Bu düşme hissiyle ilgili birçok farklı söylenti bulunuyor fakat bilimsel sebebini çok az kişi biliyor.

Uyku sırasında düşme hissinin tetikleyicileri

Fazlasıyla yaygın olan bu duruma beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması sebep oluyor. Bu düşme hissine hipnik seğirme ismi veriliyor. Bir başka deyişle beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken kasların kasılmasıyla ortaya çıkan bir çatışma sonucudur. Bazen fark edilmeyen, bazen de insanı yatağından sıçratan bir sarsıntı durumu yaşatıyor. Bilimsel olarak söyleyecek olursak tıbbi adı miyoklonus. Genel olarak kasılmalara pozitif, gevşemelere ise negatif miyoklonus ismi veriliyor. Uzmanlar, insanların yüzde 60 ila 70'inin, uykuya dalmak üzereyken bu hissi yaşadığını belirtiyor. Bunun yanı sıra bu sıçramaların geç saatte egzersiz yapanlarda daha çok görüldüğü belirtiliyor.

Dr. Mehra, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanıyor:

Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olması açısından önemlidir ve bu tür uykuyu bozan hareketlerin sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir uyku için bunlardan uzak durun

STRES

Stresli olduğunuz zamanlarda zihniniz hızlanmaya devam edebilir ve muhtemelen uykunuzda ihtiyacınız olan dinlenmeyi alamayacaksınız. Bu, uyku döngünüzü olumsuz yönde etkileyebilir ve uykunuzun bölünme olasılığını artırabilir. Yatmadan önce stres seviyenizi azaltmak için elinizden geleni yapın ve daha dinlendirici ve besleyici bir uyku uyuyun. Bunun yanında yatmadan önce iyi uyku alışkanlıkları edindiğinizden emin olun.

KAFEİN

Çok fazla kafein almak kaslarınızın seğirmesine sebep olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte genel olarak uyku döngülerinizi etkileyerek sizi ayakta tutar ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Bu durum da uykusuzluğa katkıda bulunabilir. Ya da uykuya dalabiliyorsanız, sizi daha hafif uyku evrelerinde tutabilir ve istemsiz kas hareketlerini tetikleyebilir.

UYKU EKSİKLİĞİ

Uyumadığınız durumlarda, tüm uyku döngünüz olumsuz yönde etkilenebilir, bu da uyku miyoklonusu yaşamanıza sebep olur.